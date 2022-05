Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le nouvel hommage de Mbappé à Di Maria !

Publié le 23 mai 2022 à 23h10 par La rédaction

Alors qu’Angel Di Maria a disputé son dernier match avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a adressé un petit mot à l’attention de l’Argentin.

L’histoire est désormais terminée entre le Paris Saint-Germain et Angel Di Maria. En fin de contrat le 30 juin prochain, ce dernier ne sera pas prolongé par le champion de France, et a fait sa dernière apparition face à Metz. L’argentin quitte le PSG avec 93 buts et 119 passes décisives en 295 rencontres, faisant de lui l’un des joueurs les plus prolifiques de l’histoire du club de la capitale. Les hommages se succèdent pour El Fideo, et si Kylian Mbappé a déjà eu une pensée pour son coéquipier sur Instagram, celui-ci a cette fois pris la parole devant les micros.

« Di María est une légende du club »

Les hommages n’en finissent plus pour Angel Di Maria. En conférence de presse, Kylian Mbappé est revenu sur le départ de l’international argentin, en profitant pour passer un petit message à celui qu’il considère comme une légende du Paris Saint-Germain : « Angel Di María est une légende du club. Je lui dis merci et bon courage pour la suite »