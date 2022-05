Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une énorme bataille attend Campos pour ce crack à 45M€ !

Publié le 24 mai 2022 à 0h45 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer en vue de la saison prochaine, le PSG s’intéresserait à Hugo Ekitike, véritable révélation du Stade de Reims. Mais alors que Luis Campos s’apprêterait à dégainer son offre pour le joueur de 19 ans, la concurrence serait plutôt rude sur ce dossier.

Maintenant que le dossier Kylian Mbappé est définitivement clos, le PSG va pouvoir entièrement se focaliser sur son mercato. Et pour cet été, le club de la capitale aurait changé de stratégie pour son recrutement. Désormais, la direction parisienne aurait déjà ciblé les postes à renforcer en priorité et viserait des joueurs nettement moins « bling-bling » mais avec une marge de progression intéressante. Dans cette optique, le PSG serait particulièrement attentif à la situation d’Hugo Ekitike. Véritable révélation du Stade de Reims cette saison, l’attaquant de 19 ans aurait tapé dans l’oeil du champion de France. D’ailleurs, selon Foot Mercato , Luis Campos aurait pris le dossier en main et s’apprêterait à dégainer une offre de 45M€ pour le joueur. Néanmoins, la concurrence serait plutôt rude.

De nombreux clubs européens suivent Ekitike de près

Selon les informations de Foot Mercato , Newcastle serait toujours très intéressé par Hugo Ekitike après avoir manqué le coche l’hiver dernier. Mais il ne serait pas le seul club européen à convoiter le jeune attaquant du Stade de Reims. En effet, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund, Manchester United et l’Inter seraient également sur le joueur de 19 ans. Le PSG va donc devoir s’accrocher s’il veut s’attacher les services d’Hugo Ekitike lors du prochain mercato estival. Affaire à suivre.