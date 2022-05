Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va déjà dégainer une offre à 45M€ !

Publié le 23 mai 2022 à 13h45 par Pierrick Levallet

Pour cet été, le PSG aspire à mettre en place une stratégie de recrutement moins bling-bling, visant des joueurs à fort potentiel. Dans cette optique, le club de la capitale aurait coché le nom d'Hugo Ekitike, 19 ans. Et la formation parisienne, par l’intermédiaire de Luis Campos, devrait passer à l’action très prochainement.

Suite à la prolongation de Kylian Mbappé, le PSG a commencé son remaniement interne en se séparant de Leonardo. Le Brésilien aurait appris ce samedi soir qu’il ne sera plus le directeur sportif parisien. Le favori pour lui succéder serait Luis Campos, qui officie pour le moment toujours en tant que conseiller stratégique au Celta Vigo. Néanmoins, le Portugais aurait déjà commencé son travail pour le recrutement du PSG. Et il se préparerait à passer à l’action pour Hugo Ekitike, véritable crack cette saison en Ligue 1.

Campos va passer à l’action et lancer une offensive à 45M€ pour Ekitike

Selon les informations de Foot Mercato , le PSG aurait une longueur d’avance pour Hugo Ekitike. Luis Campos aurait pris le dossier en main et tout irait plus vite pour le club de la capitale. D’ailleurs, le champion de France s’apprêterait à dégainer une offre de 45M€ pour l’attaquant du Stade de Reims. Le profil du joueur de 19 ans entrerait clairement dans la nouvelle politique de recrutement du PSG, qui viserait désormais à s’attacher les services de joueurs plus jeunes et avec une grande marge de progression plutôt que des stars. De son côté, Hugo Ekitike serait emballé par l’idée de rejoindre le PSG cet été puisqu’il évoluerait aux côtés de Kylian Mbappé. Il y a quelques mois déjà, l’attaquant rémois avait confié à Foot Mercato toute son admiration concernant la star parisienne, affirmant que « c’est vraiment un joueur magnifique, qui sait tout faire » et qu'il aspire à devenir comme lui. L’affaire serait donc plutôt bien engagée pour le PSG pour le moment.