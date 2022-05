Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid ne digère toujours pas l’échec Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 12h30 par Thibault Morlain

Au Real Madrid, on pensait que Kylian Mbappé allait débarquer libre cet été. Finalement, le Français a snobé les Merengue, préférant prolonger jusqu’en 2025 avec le PSG. Un énorme affront pour le Real Madrid, qui a du mal à digérer.

Après 2017 et 2021, le Real Madrid a essuyé un nouvel échec avec Kylian Mbappé. Cette fois pourtant, la Casa Blanca touchait son rêve du bout des doigts. Alors que la star du PSG arrivait au terme de son contrat, il n’y avait aucun obstacle pour son arrivée. Florentino Pérez y croyait ainsi plus que jamais, mais samedi soir, chez les Merengue, on est tombé de très haut en voyait Mbappé aux côtés de Nasser Al-Khelaïfi sur la pelouse du Parc des Princes pour annoncer sa prolongation jusqu’en 2025 au PSG. D’ailleurs, ce dimanche, Kylian Mbappé a eu des mots très forts à l’égard du Real Madrid, lâchant sur ses réseaux sociaux : « Je voulais aussi sincèrement remercier le Real Madrid et son président Florentino Pérez. Je reconnais la chance et le privilège qui étaient les miens d'être la convoitise d'une telle institution. Je me doute de leur déception. Elle est à la hauteur de mes hésitations ».

« Nous sommes déçus, mais pas en colère »

Malgré cette sortie de Kylian Mbappé, l’amertume est énorme du côté du Real Madrid. Dans les rangs madrilènes, on a énormément de mal à digérer cet affront et le « non » du joueur du PSG. « Nous avions sa parole. Contrairement à ce que l’on pense, la parole est aussi importante dans ces négociations si grandes. Mais nous ne sommes pas dupes. On parle de centaines de millions d’euros, de club Etat, d’un garçons de 23 ans… Ça peut se comprendre. Nous n’avons jamais dit que c’était sûr que Mbappé viendrait », explique un dirigeant du Real Madrid pour El Pais . « Le PSG l’a mis dans une situation de panique totale. La pression qu’il a dû endurer n’est pas acceptable. Ils ont dû lui dire que l’avenir de la nation devait dépendre de lui. Il a tenu autant qu’il le pouvait et il a beaucoup enduré. Il a 23 ans. Nous sommes déçus, mais pas en colère », explique-t-on également dans l’entourage de Florentino Pérez.



De son côté, un responsable des négociations pour le Real Madrid a expliqué à propos de ce feuilleton Kylian Mbappé : « Mon avis personnel : il n’a jamais voulu signer et il n’a jamais été proche de nous. Je vais dire quelque chose d’autre. Nous avons fait pour ce joueur ce que nous n’avons jamais fait pour un joueur. Nous n’en avions pas besoin car nous avons des attaquants et des étoiles (Vinicius et Rodrygo), mais il est différent. Nous jouons mal ? Nous avons une grenade (Mbappé) sur le terrain. Nous avons tout fait ce que nous avions à faire. Et nous avons perdu. Nous avons perdu une guerre que nous n’aurions jamais perdue si ceux que nous affrontons n’ont pas l’argent du pétrole ».