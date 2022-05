Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'annonce poignante d'Angel Di Maria avant son départ !

Publié le 23 mai 2022 à 11h30 par Amadou Diawara

Arrivé à l'été 2015 au PSG, Angel Di Maria va quitter le club le 1er juillet après sept saisons de bons et loyaux services. Alors qu'il a vécu la moitié de sa carrière à Paris, El Fideo a tenu à envoyer un message très fort pour ses adieux.

A la peine à Manchester United, Angel Di Maria a pris le large à l'été 2015. En effet, El Fideo a fait ses valises et s'est envolé vers Paris pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière. Transféré au PSG pour une somme proche de 63M€, Angel Di Maria vient de terminer sa septième saison. Et elle sera la dernière. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, l'attaquant argentin ne va pas prolonger avec le PSG. Et pourtant, il dispose d'une clause dans son bail pour continuer une saison supplémentaire. Mais le PSG a préféré ne pas activer cette option pour conserver Angel Di Maria. Sur le point de changer de club librement et gratuitement, El Fideo a tout de même tenu à adresser un message très fort au PSG. Lors d'un entretien publié sur le site officiel du club parisien, Angel Di Maria a fait ses adieux au PSG et à ses supporters.

«Une partie de mon coeur restera à Paris et ici dans le stade»

« Sept ans, c'est beaucoup. Il y a très peu de joueurs dans l'histoire des clubs qui dépassent les cinq, six ans, et pour atteindre les sept ans dans ce club, dans un club aussi grand que le PSG, pour gagner le dixième championnat, pour gagner autant de titres... Je pense que tout cela en a fait ma maison. Je me sens chez moi. Je parle français, je ne vais pas parler français ici, mais je veux que les gens sachent que je peux parler, que je peux communiquer et avoir des conversations avec les gens. (...) J'ai été amené au PSG pour gagner des titres. J'ai été amené pour aider à atteindre des objectifs. Depuis mon arrivée, j'ai atteint beaucoup d'objectifs. Je pense qu'il y en a 19 (titres) au total, donc pour moi cela signifie que j'ai tout donné. Et je pense que l'affection des gens, ça vient avec tout ça, avec les trophées, avec ce que j'ai donné sur le terrain. Et pour moi, c'est incroyable. Etre ici et avoir remporté la moitié de ces titres est très important pour moi. Comme vous le dites, je fais partie de cette histoire pour de nombreuses raisons. Depuis le jour de mon arrivée jusqu'à aujourd'hui, avec tous les titres et tout, je pense que pour moi, c'est plus qu'important et je me sens très fier d'avoir fait partie de ce club. Avec les ultras, la vérité est que j'ai été heureux depuis le premier jour de mon arrivée, depuis le jour où je suis arrivé au PSG et que j'ai fait ma présentation dans le stade, je suis entré et j'ai été applaudi. C'était tout pour moi. C'était comme ça, comme si j'étais au PSG depuis longtemps. La vérité est que j'étais très heureux, très content. Je pense que les ultras seront surement heureux de tout ce que j'ai accompli ici. J'ai toujours tout donné, j'ai toujours fait de mon mieux pour gagner le plus de titres possibles. Et je pense que cette affection est due à mon travail sur le terrain et en dehors aussi, parce que je suis un gars normal, un gars de famille, tranquille à la maison, et je pense que les gens aiment ça, les ultras aiment ça et c'est tant mieux pour moi. Ils me donnent tout leur amour et je leur donne tout mon amour sur le terrain et ensuite, je leur donne tout mon amour en dehors des entrainements, quand nous allons à d'autres endroits où il y a toujours des supporters du club. Je pense que c'est mutuel. L'amour est réciproque et il a surement commencé le jour de mon arrivée ici. Je le dis toujours et je le dirai toujours : du jour de mon arrivée au jour de mon départ, ce sera ma maison et ça restera ma maison, car sept ans, c'est long et honnêtement, je n'ai pas de mots pour remercier les ultras pour tout l'amour qu'ils m'ont toujours donné. Sept ans ici, c'est beaucoup, c'est inoubliable. J'ai traversé beaucoup d'épreuves : des moments tristes et beaucoup de moments heureux. C'est le football, ce sont des choses qui arrivent. Mais l'important, c'est que j'ai gagné beaucoup de titres, que j'ai donné tout ce que je pouvais donner au club pendant toutes ces années, que j'ai toujours donné le meilleur de moi-même, que j'ai toujours essayé de réaliser tout ce que je pouvais. Paris restera pour toujours. J'ai une fille parisienne qui a quatre ans maintenant, donc une partie de mon coeur restera à Paris et ici dans le stade. Et la vérité est que pour moi, Paris, c'est tout, parce que sept ans, c'est presque la moitié de ma carrière, parce que la carrière d'un joueur est normalement de 12, 13, 14 ans. C'est impossible d'oublier Paris » , a développé Angel Di Maria.



Reste à savoir si Angel Di Maria (34 ans) migrera maintenant vers l'Italie du côté de la Juventus, lui qui a déjà évolué en Argentine (Rosario), au Portugal (Benfica), en Espagne (Real Madrid), en Angleterre (Manchester United) et en France (PSG).