Mercato - PSG : Le vestiaire du PSG rend hommage à Angel Di Maria !

Publié le 23 mai 2022 à 1h45 par Pierrick Levallet

Ce samedi, Angel Di Maria a disputé son dernier match au PSG. Après 7 saisons avec le club de la capitale, l'Argentin va partir libre. Un déchirement pour tout le monde au sein du vestiaire du PSG.

Cet été, le PSG enregistrera au moins un départ libre cet été avec Angel Di Maria. L’international argentin ne sera pas prolongé par le club de la capitale après sept ans de bons et loyaux services. Le meilleur passeur de l’histoire du PSG a d'ailleurs été ovationné par le Parc des Princes ce samedi soir lors du large succès face au FC Metz (5-0). Buteur, l’ailier de 34 ans a fondu en larmes avant de quitter la pelouse. Alors qu'Angel Di Maria a marqué de son empreinte l’histoire du PSG, Marquinhos et Marco Verratti lui ont rendu un vibrant hommage.

Pour Marquinhos, Di Maria « est un grand, c’est un monsieur ! Un joueur des grands matchs »

« Di Maria ? C’est un grand, c’est un monsieur ! Un joueur des grands matchs. Il a toujours fait la différence pour nous, et pour moi particulièrement. Il m’a donné beaucoup de passes (sourire). Je crois que presque tous mes buts viennent de lui (rire). Nous qui sommes là et le connaissons depuis longtemps, cela ne peut que nous toucher de le voir comme cela, de le voir partir. Il fait partie de l’histoire du club et de la mienne également. Je veux tout simplement le remercier. C’est dur de perdre un joueur comme lui, mais c’est le choix du club, et une décision majeure. Nous avons réussi à le remercier, et c’est important » a d’abord confié Marquinhos au micro de Prime Vidéo . « Angel mérite un adieu comme celui-ci. Je suis triste de le voir partir parce qu’il est avant tout un ami, donc c’est dur. Ce sont les choses mauvaises dans le football, mais c’est comme cela » a ensuite ajouté Marco Verratti sur la chaîne d’ Amazon .