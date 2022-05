Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prépare bien un terrible coup à Neymar !

Publié le 23 mai 2022 à 10h30 par Amadou Diawara

Malgré un contrat qui court jusqu'au 30 juin 2025, Neymar n'est pas du tout assuré de continuer l'aventure au PSG la saison prochaine. En effet, le club de la capitale compterait acheter, mais surtout vendre cet été, et la star brésilienne pourrait faire partie des joueurs sacrifiés.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar aurait pu faire son retour à plusieurs reprises au FC Barcelone. Toutefois, la star brésilienne est finalement restée à Paris. Et alors qu'il a prolongé il y a un an, le numéro 10 du PSG pourrait tout de même prendre la porte lors du prochain mercato estival. En effet, Nasser Al-Khelaïfi penserait à se séparer de Neymar à l'intersaison, comme l'ont annoncé Marca , L'Equipe , Le Parisien et Abdellah Boulma. Et ce lundi matin, RMC Sport a confirmé la tendance.

Neymar plus que jamais sur la sellette ?

Selon les informations de RMC Sport , divulguées ce lundi matin, le PSG aurait pour objectif de façonner une équipe autour de Kylian Mbappé. Dans cette optique, le club de la capitale aimerait avoir un effectif avec moins de stars, plus de soldats et davantage de Français. Pour remplir cette mission, Nasser Al-Khelaïfi compterait acheter, mais surtout vendre cet été. Et Neymar pourrait ne pas être épargné par ce grand ménage, surtout qu'il ne correspond pas du au profil souhaité pour entourer Kylian Mbappé au PSG. Affaire à suivre...