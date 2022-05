Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Lewandowski, Salah... Ancelotti a l'embarras du choix pour oublier Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 13h30 par Amadou Diawara

Alors qu'il était parti pour rejoindre le Real Madrid cet été, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger avec le PSG. Après l'échec avec le numéro 7 parisien, le club merengue pourrait se tourner vers une autre star en attaque. Et Carlo Ancelotti ne manquerait pas de pistes pour oublier Kylian Mbappé.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé se rapprochait dangereusement du Real Madrid. En effet, le numéro 7 du PSG avait un accord de principe - comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité au mois de janvier - avant de s'entendre contractuellement avec le club merengue. Malgré tout, Kylian Mbappé a finalement préféré rester au PSG et y signer un nouveau bail de trois saisons. Contraint d'oublier la star de l'équipe de France, le Real Madrid pourrait tenter de recruter une autre star en attaque pour se consoler. Et le club emmené par Carlo Ancelotti ne manquerait pas d'options pour cet été.

Lewandowski, Mané ou Salah pour oublier Mbappé au Real Madrid ?

Selon les informations d' AS , divulguées ce lundi matin, le Real Madrid aurait le choix entre Sadio Mané, Mohamed Salah (Liverpool), Robert Lewandowski (Bayern), Darwin Nunez (Benfica) et Rafael Leao (Milan AC). D'abord, en ce qui concerne les deux attaquants phares de Liverpool, ils auraient fait partie des pistes étudiées par le Real Madrid. Toutefois, le club emmené par Carlo Ancelotti serait confronté à deux obstacles. D'une part, Sadio Mané (30 ans) et Mohamed Salah (30 ans le 15 juin) seront tous les deux des trentenaires la saison prochaine. Ainsi, il ne pourront pas évoluer au Real Madrid pendant une décennie. D'autre part, Liverpool ne voudrait pas vendre ses deux stars, et ce, même s'ils seront en fin de contrat le 30 juin 2023. A moins d'une catastrophe en finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid ou d'un revirement provoqué par l'arrivée fracassante de Luis Diaz, les Reds de Jürgen Klopp devraient bloquer Mohamed Salah et Sadio Mané cet été.

Le Real Madrid lié à Darwin Nunez et Rafael Leao ?

Pour oublier Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait également se tourner vers Robert Lewandowski. Déterminé à quitter le Bayern dès cet été, le buteur polonais serait un grand fan du club merengue. Et même s'il flirterait avec le FC Barcelone, son coup de coeur et son rêve serait le Real Madrid depuis 2019. D'ailleurs, lorsqu'il a commencé à préparer son départ au début du mois de décembre, Robert Lewandowski aurait demandé à son agent de l'envoyer vers la Maison-Blanche en priorité en cas d'offre. Ensuite, le Real Madrid aurait la possibilité de se jeter sur Darwin Nunez. Comme l'a indiqué AS , le Real Madrid apprécierait l'attaquant de Benfica et son club voudrait encaisser un chèque avoisinant les 80M€ dès cet été pour son transfert. Toutefois, Darwin Nunez serait plutôt parti pour rejoindre la Premier League actuellement. Enfin, le Real Madrid pourrait activer la piste menant à Rafael Leao. Un profil qui serait le plus proche de celui de Kylian Mbappé. D'ailleurs, la prolongation du Français éliminerait le PSG de la course à la signature du Rossonero . Et à en croire AS , le Real Madrid aurait un bel atout dans son sac pour le pensionnaire du Milan AC. En effet, Rafael Leao est représenté par l'agent Jorge Mendes, qui s'est rapproché du club merengue grâce à Cristiano Ronaldo, José Mourinho, Pepe, ou encore Marco Asensio.