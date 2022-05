Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé dévoile les rôles de Messi et Neymar dans sa prolongation !

Publié le 23 mai 2022 à 21h10 par La rédaction

Si Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat au Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Lionel Messi et Neymar n’ont pas tenté d’influencer sa décision.

Après des mois de spéculations, le dossier Kylian Mbappé est finalement terminé. L’international français était l’objet d’une lutte acharnée entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain, et a décidé de prolonger son aventure en France jusqu’en 2025. Le PSG va donc toujours pouvoir compter sur le trio que forme l’attaquant de 23 ans avec Lionel Messi et Neymar la saison prochaine, sauf départ. Toutefois, si les deux stars doivent être ravis de la décision du Bondynois, ceux-ci n’auraient pas essayé d’intervenir dans son choix.

« Ils m'ont dit que c'était un choix personnel et qu’ils le comprenaient »

En conférence de presse, Kylian Mbappé est revenu sur les rôles de Lionel Messi et Neymar dans ce dossier, eux qui l’ont laissé prendre sa décision seul. « Que ce soit le PSG ou le Real Madrid, ce sont des clubs qui n'ont pas besoin de convaincre. Pour tout joueur c'est un honneur de jouer dans un de ces deux clubs. C'est sûr que jouer avec des grands joueurs c'est ce que je voulais. On a eu une année difficile, mais on a parlé un peu mais pas beaucoup parce qu'ils m'ont dit que c'était un choix personnel et qu’ils le comprenaient et je les en remercie » a confié le joueur de 23 ans, selon des propos relayés par Canal Supporters .