Mercato - PSG : Mbappé lève le voile sur le rôle d’Emmanuel Macron dans son choix !

Publié le 23 mai 2022 à 16h15 par Axel Cornic

En marge de la conférence de presse de ce lundi, Kylian Mbappé a confirmé avoir parlé avec le Président de la République Emmanuel Macron de son avenir et de la cour du Real Madrid.

Alors qu’en Espagne on se désespère, la France entière jubile de voir Kylian Mbappé prolonger au Paris Saint-Germain. Un choix fort et assez surprenant de la part de la star du football tricolore, qui semble être promise au Real Madrid. Son avenir a beaucoup fait parler ces derniers mois et a même dépassé les frontières du sport, puisque des personnages publics comme la Maire de Paris Anne Hidalgo, l’ancien Président Nicolas Sarkozy et même l’actuel Emmanuel Macron, auraient joué un rôle dans ce dossier interminable, espérant pouvoir convaincre Mbappé de rester au PSG.

« J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je ne fais pas ma décision parce qu'il me dit de rester »