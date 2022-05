Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le clan Macron en remet une couche sur les contacts avec Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 15h00 par Amadou Diawara

Pour prolonger Kylian Mbappé, le PSG aurait bénéficié de l'aide d'Emmanuel Macron, le président de la République française. Interrogée sur la question, la porte-parole du gouvernement a lâché ses vérités.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé était partagé entre une prolongation à Paris et un transfert libre et gratuit au Real Madrid. Finalement, le numéro 7 du PSG a opté pour un renouvellement de contrat, et il l'a annoncé au Parc des Princes ce samedi à quelques minutes du coup d'envoi de la dernière journée de Ligue 1 face à Metz. Et pour faire plier Kylian Mbappé, le PSG aurait profité de l'aide précieuse d'Emmanuel Macron. Alors que François Bayrou, proche du président de la République française, s'est livré sur le sujet ce dimanche, la porte-parole du gouvernement en a rajouté une couche.

«Je n'ai pas de réponse, c'est une bonne question et une bonne nouvelle»

Présente en conférence de presse ce lundi, Olivia Grégoire s'est prononcé sur le rôle joué par Emmanuel Macron pour la prolongation de Kylian Mbappé. « Je n'ai pas de réponse. C'est une bonne question et une bonne nouvelle, si je puis dire » , a lâché simplement la porte-parole du gouvernement.