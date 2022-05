Mercato - PSG : Nouveau rebondissement pour l'avenir de Pogba !

Foot - Mercato - PSG

En fin de contrat avec Manchester United, Paul Pogba serait fortement sollicité par le PSG, mais également la Juventus. Le joueur réfléchirait encore sur sa future destination.

Quel dilemme pour Paul Pogba ! Avec un contrat arrivant à terme le 30 juin, l’international Français ne manque pas de prétendants. Alors que tous les yeux sont rivés sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé, le PSG devrait faire signer un nouveau milieu de terrain cet été, et il semble que la piste menant à Paul Pogba soit d’actualité. Cependant, les Parisiens ne sont pas les seuls à tenter le coup pour le Français. La Pioche plaît également à son ancien club, la Juventus Turin, qui préparerait son retour en coulisse.

Selon les informations de Sky Sport , la Juventus Turin aurait déjà eu plusieurs conversations positives avec l’entourage de Paul Pogba, cette semaine. Mais le joueur n'a pas encore pris de décision finale sur son avenir. À 29 ans, le futur club de Paul Pogba ne serait donc pas encore connu, affaire à suivre.

