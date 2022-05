Foot - PSG

PSG - Polémique : Les soutiens de multiplient pour Idrissa Gueye !

Publié le 18 mai 2022 à 20h30 par Pierrick Levallet

En refusant de participer à la rencontre face à Montpellier samedi dernier pour éviter d’arborer le flocage arc-en-ciel en hommage au mouvement LGBT, Idrissa Gueye s’est rapidement retrouvé au centre d’une polémique. Le Sénégalais n’en finit plus de se faire critiquer depuis quelques jours. Mais au milieu de cette vague de colère, le joueur de 32 ans arrive quand même à trouver du soutien auprès de certains de ses coéquipiers.

Depuis quelques jours maintenant, Idrissa Gueye fait les frais d’une importante polémique à son sujet. Samedi dernier, à l’occasion de l’avant-dernière journée de Ligue 1 contre Montpellier, le PSG avait décidé d’arborer un flocage arc-en-ciel en hommage au mouvement LGBT. Cependant, le milieu de terrain sénégalais n’a pas pris part à la rencontre puisqu’il aurait refusé de porter ces couleurs sur le terrain. De ce fait, Idrissa Gueye s’est retrouvé dans l’oeil du mouvement, qui qualifie ces actes d’homophobes. De nombreuses instances ont également demandé à ce que le PSG sanctionne le joueur de 32 ans. Toutefois, Idrissa Gueye n'est pas abandonné par tout le monde puisqu’il aurait reçu une grosse vague de soutiens de la part de ses compatriotes, à commencer par Macky Sall, le président du Sénégal, en affirmant sur son compte Twitter qu’il « soutient Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées. »

Koulibaly et Abdou Diallo défendent Gueye

Kalidou Koulibaly, lui non plus, n’a pas hésité à défendre le milieu de terrain du PSG : « Monsieur Idrissa Gana Gueye, vos choix doivent être respectés et non interprétés » Coéquipier dans la capitale et avec les Lions de la Teranga , Abdou Diallo est également monté au créneau pour Idrissa Gueye en affichant un cliché des deux joueurs sur les réseaux sociaux avec la légende : « On sait tous qui tu es ! ». Sur Instagram, Bouna Sarr, joueur du Bayern Munich, a lui lâché : « Arrêter de forcer les joueurs dans les combats que vous menez (surtout quand bizarrement vous choisissez seulement ce qui vous arrange). Chacun est libre de défendre ou non la cause qu’il a envie ! Quand un joueur ne se rallie pas à une cause à la hauteur de ce que vous attendez de lui ne veut pas forcement dire qu’il est contre celle ci ! Chacun est libre de ses engagements et de ses propres convictions. Cessez de vous adresser à la place d’une personne ».

Kouyaté et Sarr aussi montent au créneau, quitte à se mettre leurs supporters à dos