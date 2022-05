Foot - PSG

PSG - Polémique : Le PSG en rajoute une couche sur Idrissa Gueye !

Publié le 16 mai 2022 à 20h10 par Thibault Morlain

Suite à la polémique concernant Idrissa Gueye, le PSG est enfin sorti du silence. Et désormais, le club de la capitale pourrait prendre certaines mesures.

Actuellement en stage au Qatar, le PSG est secoué par la polémique Idrissa Gueye. Le Sénégalais est dans l’oeil du cyclone suite à son refus de jouer contre Montpellier lors de la 37ème journée, celle de la lutte contre l’homophobie. Les critiques pleuvent ainsi à l’encontre de Gueye et ce n’est que ce lundi soir que la réponse du PSG est arrivée à propos de cette affaire Gueye. Ainsi, dans un communiqué à l’ AFP , le club de la capitale a expliqué être « complètement engagé dans la lutte contre l'homophobie et les discriminations, avec Sportitude ou SOS Racisme. Nos joueurs ont porté avec fierté ce maillot, les plus grandes stars, Messi, Neymar ou Mbappé, exprimant l'engagement du club ».

« La décision prise par Gueye samedi est une décision individuelle »