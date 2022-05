Foot - PSG

PSG - Clash : Valérie Pécresse se lâche sur la polémique Idrissa Gueye !

Publié le 16 mai 2022 à 13h10 par La rédaction

Alors qu'Idrissa Gueye aurait refusé de jouer avec le PSG samedi pour ne pas porter un flocage pour lutter contre l'homophobie, Valérie Pécresse a pris position sur cette polémique autour du milieu de terrain sénégalais.

Si le Paris Saint Germain s’est tranquillement imposé sur la pelouse de Montpellier (4-0) lors de la 37e journée de Ligue 1, cette nette victoire s’est déroulée sans Idrissa Gueye. Pourtant convoqué dans le groupe parisien pour cette rencontre, il a été évincé de la feuille de match « pour des raisons personnelles » selon l’entraineur du PSG Mauricio Pochettino. En réalité, RMC Sport a révélé dimanche que le milieu de terrain sénégalais de 32 ans aurait refusé de porter un maillot au flocage arc-en-ciel, initiative mise en place pour lutter contre l’homophobie. Un refus polémique qui a fait réagir une personnalité politique bien connue !

Valérie Pécresse veut des sanctions contre Gueye !

La présidente de la région Ile-de-France et récente candidate à l’élection présidentielle Valérie Pécresse a interpellé le Paris Saint Germain via son compte Twitter au sujet d'Idrissa Gueye, et réclame des sanctions : « Les joueurs d’un club de football, et ceux du PSG en particulier, sont des figures d’identification pour nos jeunes. Ils ont un devoir d’exemplarité. Un refus d’Idrissa Gana Gueye de s’associer à la lutte contre l’homophobie ne pourrait rester sans sanction ! », a tweeté Valérie Pécresse. Reste à savoir si le PSG prendra des mesures à l’encontre de son joueur.