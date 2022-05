Foot - PSG

PSG : Mbappé sacré meilleur joueur de Ligue 1 !

Publié le 15 mai 2022 à 22h48 par La rédaction

Il n’y avait pas vraiment de suspense à ce sujet, mais ce dimanche, la confirmation est tombée : Kylian Mbappé est élu meilleur joueur de Ligue 1 pour cette saison.

Il y avait donc 5 candidats au titre de meilleur joueur de Ligue 1 : Kylian Mbappé, Martin Terrier, Wissam Ben Yedder, Dimitri Payet et Lucas Paqueta. Toutefois, un favori se dégageait clairement de cette course avec l’attaquant du PSG. Avec le club de la capitale, le Français a réalisé une saison incroyable, étant actuellement le meilleur buteur et le meilleur passeur du championnat de France. Les performances de Mbappé ont donc été récompensées avec le titre de meilleur joueur de Ligue 1.