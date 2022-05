Foot - PSG

PSG - Malaise : La grosse sortie de Pochettino sur Lionel Messi !

Publié le 15 mai 2022 à 17h15 par Dan Marciano

En difficulté depuis plusieurs semaines, Lionel Messi a inscrit un doublé face à Montpellier. A la fin de cette rencontre, il a reçu les louanges de son entraîneur, Mauricio Pochettino.

Les supporters parisiens attendaient mieux du septuple Ballon d'Or cette saison. Arrivé en provenance du FC Barcelone durant l'été 2021, Lionel Messi a pu paraître, par moment, nonchalant sur le terrain. Pour certains fans du Parc des Princes, l'international argentin a une part de responsabilité dans l'élimination du PSG en huitième de finale de Ligue des champions. Ces dernières semaines, Messi a été sifflé par son propre public, mais a répondu sur le terrain en inscrivant un doublé face à Montpellier ce samedi (0-4).

« Selon moi, Leo est quelqu’un qui joue toujours bien »