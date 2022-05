Foot - PSG

PSG - Malaise : Marco Verratti règle ses comptes avec les supporters !

Publié le 18 mai 2022 à 21h15 par Thomas Bourseau

Très irrité par l’attitude du Collectif Ultras Paris lors de la rencontre face à Lens (1-1) qui a permis au PSG d’être sacré champion de France pour la 10ème fois de son histoire, Marco Verratti a une nouvelle fois vidé son sac sur le sujet.

Depuis quelque temps, les Ultras du PSG font part de leur mécontentement. L’élimination surprise face au Real Madrid en 1/8ème de finale de Ligue des champions, en raison du contexte et des deux buts d’avance du PSG au score cumulé, semble avoir été la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. En effet, le Collectif Ultras Paris n’a pas manqué de siffler certains joueurs du PSG dans la foulée face aux Girondins de Bordeaux au Parc des princes le 13 mars dernier, avant de refuser d’encourager le Paris Saint-Germain lors du Classique face à l’OM le 17 avril dernier et le dernier épisode a eu lieu face au RC Lens le 23 avril lors du match qui a permis au PSG de remporter le 10ème titre de champion de France de son histoire. En effet, avant la fin de la rencontre, le CUP a quitté les tribunes, refusant de fêter le sacre du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Une attitude que Marco Verratti avait déploré lors d’un long discours pour Canal+ le soir-même en affirmant ne pas comprendre l’attitude des supporters.

« Les supporteurs ont le droit de siffler mais pas pendant le match »