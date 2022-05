Foot - PSG

PSG - Malaise : L’énorme constat de Marco Verratti sur le naufrage à Madrid…

Publié le 18 mai 2022 à 19h45 par Thomas Bourseau

Bien que le PSG avait une avance de deux buts sur le Real Madrid au score cumulé des deux confrontations du 1/8ème de finale de la Ligue des champions, le club parisien a finalement été éliminé par celui qui est depuis devenu le champion d’Espagne. Et pour Marco Verratti, l’expérience du Real Madrid est clairement à souligner dans ce naufrage du PSG.

Alors que le PSG semblait avoir franchi un cap en Ligue des champions en atteignant la finale en 2020 et la demi-finale la saison passée après avoir échoué à trois reprises au stade des 1/8èmes de finale en 2017, 2018 et 2019, le Paris Saint-Germain a été rattrapé par ses démons du passé lors de l’exercice en cours. En effet après avoir remporté la première manche au Parc des princes le 15 février (1-0) et avoir mené au score au Santiago Bernabeu, les hommes de Mauricio Pochettino se sont finalement inclinés 3 buts à 1 et sont sortis par la petite porte. Une nouvelle désillusion européenne que Marco Verratti a expliqué, lors d’une session de questions réponses avec les lecteurs du Parisien ce mercredi, par une différence d’expérience entre le PSG et le Real Madrid. « À ce niveau-là, en Ligue des champions, ce sont des matchs où tout peut aller très vite. D’ailleurs, le Real l’a répété face à Chelsea et Manchester City. Madrid est une équipe qui a l’habitude de jouer ces matchs et de souffrir. Ici à Paris, on oublie parfois qu’il faut souffrir pour gagner. Et ça, on doit le comprendre tous ensemble : les joueurs, le club, les supporteurs. Nous sommes sur le terrain, mais il y a cette atmosphère autour qui fait qu’il faudrait toujours que nous gagnions 3, 4 ou 5-0. Mais le football, ce n’est plus ça. Il n’y a plus de petites équipes en Ligue des champions ».

« Madrid est une équipe qui a l’habitude de jouer ces matchs et de souffrir »