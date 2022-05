Foot - PSG

PSG - Polémique : Le PSG sort du silence pour Idrissa Gueye !

Publié le 16 mai 2022 à 19h10 par La rédaction

Alors que l’absence d’Idrissa Gueye face à Montpellier, journée de la lutte contre l’homophobie, fait polémique, le PSG a botté en touche concernant le joueur de 32 ans.

Idrissa Gueye est au cœur d’une polémique. En effet, à l’occasion de la 37ème journée de Ligue 1, chaque joueur devait porter un maillot au flocage arc-en-ciel en guise de soutien à la cause LGBT. Opposé à Montpellier, le Paris Saint-Germain a dû évoluer sans le Sénégalais, en tribune pour des raisons personnelles, comme expliqué par Mauricio Pochettino. Toutefois, selon les informations révélées par RMC Sport , le milieu de terrain aurait en réalité refusé de s’engager dans cette cause. Une situation qui était déjà arrivée la saison dernière, quand Gueye avait expliqué son absence par la maladie. Alors que Valérie Pécresse ou Roxana Maracineanu se sont déjà exprimées, c’est désormais au tour du PSG de réagir.

Le PSG répond, mais évite le cas Gueye