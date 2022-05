Foot - PSG

PSG - Malaise : Au PSG, tout le monde est derrière Lionel Messi !

Publié le 15 mai 2022 à 18h30 par La rédaction

Malgré une première saison globalement compliquée avec le PSG, Lionel Messi va mieux ces derniers temps. Et l’Argentin peut compter sur plusieurs soutiens de poids…

Alors qu’il souhaitait prolonger son contrat avec le FC Barcelone, Lionel Messi a finalement changé d’horizon l’été dernier. Un départ au PSG qui n’était pas prévu et qui interpelle logiquement tout le monde. Pour la première fois, Messi va découvrir un autre club que le Barça. Dès le début, les attentes sont énormes et le rendement n’est pas là. L’Argentin se cherche, se blesse quelques fois et déçoit beaucoup. Mais au PSG, on temporise. « On doit aussi accepter qu’après 20-25 ans passés à Barcelone, ce n’est pas facile de changer de club et de pays. Je l’ai déjà fait. Ce n’est pas facile de changer ses habitudes chaque jour. Je pense qu’il a eu une saison d’adaptation et qu’il a bien joué malgré tout. Mais on est très, très optimistes avec lui pour la saison prochaine. C’est un joueur incroyable, humble. Il aime travailler chaque jour, profiter des entraînements et des joueurs qu’il y a ici à Paris. On est très chanceux et heureux de l’avoir ici à Paris et en France », a déclaré Ander Herrera au micro de Prime Vidéo . Un message qu’appréciera sans aucun doute Lionel Messi. Auteur d’un doublé lors du déplacement à Montpellier, la Pulga retrouve des couleurs et de la réussite. De bon augure en vue de sa seconde saison au PSG.

« Je n’ai aucun doute que Leo, sur le terrain, réalise des choses incroyables et uniques »