Mercato - PSG : La franche mise au point de Mbappé sur son nouveau rôle au PSG !

Publié le 23 mai 2022 à 16h10 par Pierrick Levallet

Kylian Mbappé a donc prolongé son contrat jusqu'en 2025 avec le PSG. Et alors que certains expliquent que le Français se serait vu confier les pleins pouvoirs, Mbappé a tenu à mettre les choses au point à ce sujet.

Ce samedi soir, le PSG a fait une annonce qui a eu le don de frapper un énorme coup sur le marché des transferts. En effet, avant la rencontre face au FC Metz pour la dernière journée de Ligue 1, le club de la capitale a officialisé la prolongation de Kylian Mbappé jusqu’en juin 2025. Le dénouement du feuilleton le plus chaud du mercato est tombé et a été accueilli avec joie par les supporters du PSG. Cependant, quelques rumeurs ont annoncé que l’international tricolore disposait d’une nouvelle clause dans son contrat lui permettant d’avoir son mot à dire sur le recrutement et tout l'aspect rien. Mais il n’en serait rien selon les dires de l’attaquant de 23 ans.

« Je reste un joueur de foot »

« Les pleins pouvoirs au PSG ? Je reste un joueur de foot. Je reste dans un collectif même s’il y a des statuts. Je n’irai pas au delà de cette fonction » a affirmé Kylian Mbappé en conférence de presse ce lundi après-midi. Contrairement à ce qui a été annoncé ces derniers jours, l’international tricolore ne devrait donc pas avoir la main mise sur le PSG suite à sa prolongation.