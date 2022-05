Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un transfert toujours possible au Real Madrid ? La réponse de Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 15h45 par Amadou Diawara

Alors qu'il vient de snober le Real Madrid pour prolonger au PSG, Kylian Mbappé s'est prononcé sur la possibilité de rejoindre le club merengue à l'avenir.

Engagé initialement jusqu'au 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappé est passé tout près de rejoindre le Real Madrid librement et gratuitement. Finalement, le numéro 7 parisien a préféré recaler le club merengue et rempiler de trois saisons avec Paris. Présent en conférence de presse ce lundi après-midi pour évoquer sa prolongation de contrat, Kylian Mbappé s'est livré sur un possible transfert vers le Real Madrid à l'avenir.

«Ce qui se passera dans le futur, je ne sais pas»

« Dire adieux au Real Madrid ? Dans le football, il y a une vérité, j’ai appris à regarder devant moi, pas trop loin. Il y a un an je ne pensais pas être là. J’ai pris une décision personnelle, le meilleur choix pour moi. Je ne regarde pas devant. Ce qui se passera dans le futur, je ne sais pas », a confié Kylian Mbappé. Reste à savoir si le Real Madrid est prêt à retenter sa chance pour le numéro 7 du PSG.