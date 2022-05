Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé, plainte... La réponse cinglante d'Al-Khelaifi à Tebas !

Publié le 23 mai 2022 à 20h00 par Dan Marciano

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a tenu à répondre à Javier Tebas. Le président de la Liga a décidé de porter plainte après la prolongation de Kylian Mbappé au PSG.

Le feuilleton Kylian Mbappé a connu son dénouement. Après des mois de tractations, aussi bien avec le PSG que le Real Madrid, le joueur de 23 ans a décidé d'étirer son bail avec le club parisien jusqu'en 2025. Une nouvelle, qui a fortement déplu à la Liga. « La Liga souhaite affirmer que ce type d'accord menace la durabilité économique du football européen, mettant en danger des centaines de milliers d'emplois et l'intégrité sportive, non seulement des compétitions européennes, mais aussi de nos ligues nationales à moyen terme » peut-on lire dans un communiqué publié samedi soir par l'instance espagnole. La Liga, dirigée par Javier Tebas, pointe du doigt certaines irrégularités économiques et a pris la décision de porter plainte contre le PSG auprès de l'UEFA afin de défendre les intérêts du football européen.

Al-Khelaïfi répond à Tebas

Présent en conférence de presse aux côtés de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a répondu aux attaques de Javier Tebas et de la Liga. « Notre président de Ligue 1 c'est Vincent Labrune. Il peut mieux vous répondre. Mais c'est peut-être une bonne chose si la Ligue 1 se débrouille mieux que la Liga. Nous, on a du respect pour tout le monde. On est concentrés sur notre club, notre championnat, notre meilleur joueur au monde, c'est le plus important pour moi » a confié le président du PSG.