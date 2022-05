Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les vérités d'Al-Khelaïfi sur le contrat historique de Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 18h10 par Dan Marciano

Présent en conférence de presse aux côtés de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi n'a pas souhaité commenté les chiffres ahurissants de l'opération.

Le PSG a réussi sa mission. Le club parisien est parvenu à convaincre Kylian Mbappé de prolonger son contrat jusqu'au 2025 et à repousser la menace Real Madrid. Pour boucler cette signature, la formation n'a pas lésiné sur les moyens. Selon les informations de Marca , Mbappé devrait toucher un salaire annuel de 50M€, mais aussi une importante prime à la signature. Présent en conférence de presse aux côtés de son joueur, Nasser Al-Khelaïfi a été invité à commenter ces chiffres.

Al-Khelaïfi botte en touche

Interrogé par un journaliste sur cette opération Mbappé, le président du PSG a refusé de s'attarder sur les chiffres. « Jamais nous n'avons donné les chiffres pour les autres joueurs alors ce ne sera pas le cas pour Kylian. Mais ce n'était pas le plus important. Le plus important, c'était le projet sportif. L'argent, le club en Espagne (le Real Madrid) aurait pu payer plus » a confié Nasser Al-Khelaïfi au Parc des Princes.