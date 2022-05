Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : À Madrid, Benzema met un terme à l’épisode Mbappé !

Publié le 25 mai 2022 à 6h00 par Thomas Bourseau

Alors que les publications sur les réseaux sociaux de Karim Benzema ont beaucoup fait parler dans la presse jusqu’à ce que Kylian Mbappé en personne fasse un constat lors d’un point presse lundi, l’attaquant du Real Madrid aimerait mettre toute cette actualité autour du buteur du PSG derrière lui.

Ces derniers mois, Karim Benzema n’a cessé de lancer des appels du pied à Kylian Mbappé dans la presse pour que le jeune attaquant français le rejoigne au Real Madrid où son contrat arrivera à expiration en juin 2023. Néanmoins, le numéro 7 du PSG a finalement pris la décision de snober Benzema et le Real Madrid pour prolonger son contrat au PSG jusqu’en juin 2023. De quoi pousser Karim Benzema à indirectement réagir sur ses réseaux sociaux par le biais de deux publications plutôt visées et ayant pour destinataire Kylian Mbappé. En conférence de presse ce lundi, Mbappé affirmait qu’il s’expliquerait avec Benzema lors du prochain rassemblement de l’Équipe de France.

Karim Benzema souhaite passer à autre chose

Ce mardi, les médias se sont rendus en masse au centre d’entraînement de Valdebebas à Madrid. L’occasion pour Karim Benzema de mettre les choses au clair sur cet épisode. « Je vais vous dire que nous allons jouer une finale de la Ligue des champions samedi. Ce n'est pas le moment de parler de ces petites choses. Je préfère ne pas parler. Je ne suis pas en colère, je vous dis simplement que je me concentre sur la finale de la Ligue des champions, qui est plus importante que d'écouter d'autres choses ». a dans un premier temps fait savoir Benzema à Movistar+. Par la suite, l’attaquant du Real Madrid est rentré plus en détails sur la question pour Jugones et l’émission El Chiringuito . « Si c'est compliqué pour moi ? Pourquoi compliqué ? Est-ce que je me suis senti trahi pour Kylian Mbappé ? Trahi, pourquoi ? Chacun doit s'occuper de ses affaires et se focaliser sur lui. Si Kylian Mbappé ou un autre joueur veut faire quelque chose, ce n'est pas à moi de lui dire : "non, tu dois faire ça". Chacun décide de son futur. Je suis ici, calme, tranquille et c'est tout. Je prépare le match de samedi (finale de Ligue des Champions contre Liverpool) et chacun fait ce qu'il veut, en fonction de ce qui est bien pour lui. Si je suis surpris qu'il ne soit pas venu au Real Madrid ? Oui, comme tout le monde, mais ce sont ses affaires. Aujourd'hui, c'est un joueur de Paris. Samedi, nous avons un match important et on doit bien le préparer ».