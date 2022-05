Mercato - PSG : La succession de Pochettino se complique pour Campos !

Foot - Mercato - PSG

D’ici quelques jours, le PSG devrait remercier Mauricio Pochettino. Pour le remplacer par qui ? Telle est la question à laquelle la réponse est difficile à trouver. Explications.

La reconstruction bat son plein au PSG. Construisant autour de Kylian Mbappé, le club de la capitale devrait s’appuyer sur Luis Campos qui va remplacer Leonardo au poste de directeur sportif. Et le prochain grand changement concernera le poste d’entraîneur. Malgré un contrat jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino devrait prochainement être démis de ses fonctions. Ne restera alors plus qu’à trouver un nouvel entraîneur pour le PSG. Toutefois, cela serait plus simple à dire qu’à faire…

Ces dernières semaines, les noms d’entraîneurs se sont multipliées pour venir remplacer Mauricio Pochettino au PSG. La priorité du Qatar se nommait ainsi Zinedine Zidane, mais aujourd’hui la tendance est à ce que Zizou ne vienne pas. Il a aussi été expliqué que le favori de Luis Campos serait Ruben Amorim, mais au Portugal, on assure qu’il ne quittera pas le Sporting. En Allemagne, on a également démenti la rumeur d’une arrivée de Joachim Löw. Annoncé comme l’une des options du PSG, Christophe Galtier pourrait lui rester à l’OGC Nice. Et pour ce qui est de Thiago Motta, il aurait peu de chances d’être nommé selon Le Parisien .

Update #Löw: He won’t become the new coach of #PSG. The rumours are not true. He has concrete offers on the table and is sounding them out. He wants to take over a club. @SkySportNews #TransferUpdate 🟨