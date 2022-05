Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos lâche déjà des indices de taille sur la succession de Pochettino !

Publié le 24 mai 2022 à 19h30 par Dan Marciano

De passage au XVIe Congrès international de football, Luis Campos a loué les qualités de Sérgio Conceição et de Ruben Amorim. Deux techniciens annoncés dans l'orbite du PSG.

« Ce n’est pas le moment. Vous saurez sans doute prochainement. C'est un moment de réflexion pour moi, de discussions, qui fait partie de notre vie et nous allons attendre les prochains jours et comprendre effectivement ce que je ferai durant la saison prochaine. Un retour en France ? Pourquoi pas en Espagne aussi, parce que nous avons le Celta de Vigo tout près d'ici... ». Interrogé sur son avenir, Luis Campos a laissé planer le doute sur son avenir. Mais selon les informations de Record , son arrivée au PSG ne fait plus le moindre doute. De passage à Paris ce lundi, le Portugais serait parvenu à trouver un accord avec Nasser Al-Khelaïfi. Passé par le LOSC et l'AS Monaco, il devrait occuper le poste de directeur sportif, laissé vacant depuis le départ de Leonardo samedi dernier. Campos sera chargé du recrutement estival et devrait également avoir également son mot à dire sur l'avenir de Mauricio Pochettino. Journaliste pour le Parisien , Dominique Sévérac a confié qu'il sera difficile pour le technicien argentin de conserver son rôle. « Pochettino ne restera pas parce que Campos vient s’il a les pleins pouvoirs, notamment sur le choix du prochain entraineur » a-t-il confié sur le plateau de l 'Equipe du Soir. Mais qui pourrait prendre sa succession ? Le nom de Sérgio Conceição est annoncé, mais le technicien portugais ne s'est jamais entretenu avec Leonardo selon les informations exclusives du 10Sport.com.

« Sérgio Conceição aura toujours des possibilités, car il continue à faire un travail spectaculaire »

Portugais, Luis Campos pourrait bien relancer cette piste. En poste à Porto, le technicien fournit un gros travail et ne laisse pas insensible le probable futur dirigeant du PSG. « Il faut dire que Sérgio Conceição est déjà dans un grand club, un grand club du football mondial, avec une histoire fabuleuse. Je ne connais pas les envies de Sérgio. Je sais que c'est un entraîneur que j'admire beaucoup, qui a une qualité extraordinaire, avec son staff (...). Je le répète, je ne connais pas ses envies, mais je pense qu'il aura toujours des possibilités, car il continue à faire un travail spectaculaire. Je lui souhaite la meilleure chance du monde et qu'il continue à prendre les bonnes décisions, comme il l'a fait jusqu'à aujourd'hui » a confié Campos durant le XVIe Congrès international de football à Maia et dans des propos rapportés par Record. Mais Sérgio Conceição ne serait pas la priorité du responsable.

Campos loue aussi les qualités d'Amorim

Selon les informations du Parisien , Ruben Amorim (Sporting Portugal) serait la favori de Luis Campos pour prendre la succession de Mauricio Pochettino. Hasard ou pas, le Portugais a loué le travail du technicien. « Sur les trois-quatre dernières années au Portugal, Ruben Amorim a fait la claire démonstration de son énorme potentiel. Il a développé, et de quelle manière, le Sporting dans plusieurs aspects, avec son staff. L'an passé, il a été un juste champion. Cette année, il a dirigé l'équipe qui a été la plus proche du FC Porto, avec un football de grande qualité. Mais il faut poser ces questions à l'intéressé plutôt qu'à moi. Nous parlons de deux entraîneurs, portugais, qui sont sous contrats avec leurs clubs, de grands clubs, historiques et importants dans le football mondial » a-t-il lâché. Les paris sont ouverts.