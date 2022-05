Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos sort du silence sur son arrivée dans le projet QSI !

Publié le 24 mai 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Annoncé proche du PSG, Luis Campos a été interrogé sur son avenir. Le Portugais n'a pas souhaité confirmé son arrivée à Paris.

Le PSG tient le successeur de Leonardo. A en croire la presse portugaise, le club parisien aurait trouvé un accord avec Luis Campos, de passage en France ce lundi. Le Portugais devrait signer son contrat et prendre ses fonctions dans les prochains jours. Campos sera chargé du recrutement estival, mais aura aussi son mot à dire sur l'identité du prochain entraîneur. De retour au Portugal ce mardi, l'ancien responsable du LOSC et de l'AS Monaco participait au XVIe Congrès international de football. L'occasion pour lui d'évoquer son avenir.

« Un retour en France ? Pourquoi pas »

Questionné sur une possible arrivée au PSG, Luis Campos n'a pas souhaité confirmé son retour en France. « Ce n’est pas le moment. Vous saurez sans doute prochainement. C'est un moment de réflexion pour moi, de discussions, qui fait partie de notre vie et nous allons attendre les prochains jours et comprendre effectivement ce que je ferai durant la saison prochaine. Un retour en France ? Pourquoi pas en Espagne aussi, parce que nous avons le Celta de Vigo tout près d'ici... » a confié le Portugais dans des propos rapportés par Record.