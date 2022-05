Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : C'est confirmé pour Luis Campos !

Publié le 24 mai 2022 à 17h45 par Dan Marciano

Luis Campos était à Paris pour finaliser son arrivée au PSG. Le Portugais aurait trouvé un accord avec le club français et devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours.

Interrogé en conférence de presse sur l'arrivée de Luis Campos, Nasser Al-Khelaïfi a profité de l'erreur d'un journaliste sur le prénom du Portugais pour esquiver la question. Mais en coulisses, le président du PSG aurait avancé ses pions dans ce dossier. Proche de Kylian Mbappé, l'ancien directeur sportif de l'AS Monaco devrait remplir la même fonction au PSG. A en croire la presse portugaise, son arrivée serait actée.

Campos débarque à Paris

Comme l'indique Record , Luis Campos était de passage à Paris, ce lundi, pour finaliser son arrivée au PSG. Le Portugais se serait entretenu avec Nasser Al-Khelaïfi et aurait trouvé un accord avec le dirigeant qatari. Il ne manquerait plus que la signature du contrat. Selon le média, Campos devrait prendre ses fonctions dans les prochains jours. Il sera en charge du recrutement estival et aura également son mot à dire sur l'avenir de Mauricio Pochettino.