Mercato - PSG : Antonio Conte a posé une énorme condition pour son avenir !

Publié le 24 mai 2022 à 14h30 par Thomas Bourseau

Afin de remplacer Mauricio Pochettino la saison prochaine, il est question d’une potentielle arrivée d’Antonio Conte bien que les discussions n’aient pas encore été entamées comme le10sport.com vous l’a révélé. Pour autant, une fenêtre serait susceptible de s’ouvrir dans les prochains jours d’après la presse britannique. Explications.

Les jours se suivent et les options diminuent pour la direction du PSG quant au successeur de Mauricio Pochettino. Dernièrement annoncé comme étant dans le viseur du directoire du Paris Saint-Germain pour remplacer Pochettino, Ruben Amorim devrait toujours être sur le banc du Sporting Lisbonne la saison prochaine. Pour ce qui est de Sergio Conceiçao, une piste activée par Leonardo qui aurait entre temps été limogé de son poste de directeur sportif, aucun contact n’a été noté par les deux parties comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité le 20 mai dernier. Zinedine Zidane demeure la priorité du Qatar, toujours selon les informations du 10sport.com, mais Luis Campos refuserait de donner les rênes de l’effectif du PSG à Zidane, lui qui serait pressenti pour prendre la suite de Leonardo à la tête de la direction sportive du club de la capitale.

Antonio Conte pèse le pour et le contre pour son avenir, Tottenham est prêt à casser sa tirelire !

Un autre dossier fait grand bruit depuis plusieurs semaines au PSG, bien que le principal intéressé ait fait part de fake news en conférence de presse. En effet, Antonio Conte continuerait d’être lié au PSG malgré l’absence de tout contact comme révélé par le10sport.com en avril dernier. Étant parvenu à décrocher une place en Ligue des champions avec Tottenham, Conte profiterait de la fin de la saison pour se ressourcer auprès de sa famille en Italie. Cette pause permettrait au technicien, selon The Daily Telegraph, de mûrement réfléchir avec ses proches de son avenir à Tottenham où il va entrer dans l’ultime année de son contrat. Antonio Conte estimerait qu’il faudrait recruter entre six à huit joueurs pour être suffisamment compétitif la saison prochaine. De son côté, Fabio Paratici devrait se rendre en Italie dans les prochains jours afin de s’entretenir avec son entraîneur sur la planification de la saison prochaine. Le directeur sportif de Tottenham et le président Daniel Levy ne connaîtrait pas les attentes de Conte au niveau du recrutement pour le moment, ni quelle est la nature de ses plans pour la suite de sa carrière d'entraîneur. Néanmoins, Paratici serait prêt à promettre jusqu’à six recrues pour convaincre Antonio Conte de rester à Tottenham. Les dés seront donc bientôt jetés, reste à savoir quelle décision prendra Conte lorsqu'il aura vu la dimension des plans des Spurs pour cet été désormais.