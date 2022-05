Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria tente bien un très gros coup en Ligue 1 !

Publié le 24 mai 2022 à 10h00 par La rédaction

En quête de renforts pour tenter d’être compétitif en Ligue des champions l’année prochaine, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu sur le Lensois Jonathan Clauss et suivrait de près sa situation.

Au terme d’une saison plutôt réussie, l’Olympique de Marseille a décroché, lors de la toute dernière journée, une deuxième place de Ligue 1, symbole de qualification directe pour la Ligue des Champions. Les dirigeants marseillais assurent vouloir être compétitifs et faire bonne figure sur la scène européenne. Pour cela, les Marseillais multiplient les pistes et l’une d’elle mènerait au latéral droit du RC Lens, l’international Français Jonathan Clauss, dont l'avenir dans le nord reste flou.

Clauss c’est 20 M€

En effet, selon les informations de Foot mercato , les Sangs et Or demanderaient 20M€ pour leur latéral droit. L’Olympique de Marseille serait bien sur le coup, mais aucune négociation officielle n’aurait encore eu lieu. Avec 5 buts et 11 passes décisives cette année en Ligue 1, le joueur de 29 ans, récemment sélectionné par Didier Deschamps, connaît une véritable montée en puissance et ne devrait pas manquer de prétendants pour le prochain mercato. Son profil semble d'ailleurs parfaitement correspondre au système de Jorge Sampaoli à l'OM.