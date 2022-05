Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria va remettre le couvercle pour cet été !

Publié le 24 mai 2022 à 6h30 par Thomas Bourseau

En attente du verdict du Tribunal Arbitral du Sport, la confiance règne tout de même à l’OM en ce qui concerne le mercato estival à venir au sujet du recrutement.

Que ce soit lors du mercato hivernal et surtout à l’occasion de la dernière intersaison, Pablo Longoria n’a pas manqué de considérablement renforcer l’effectif de l’OM. Et bien qu’une interdiction de recrutement lui pendait au nez pour le prochain mercato, le président de l’OM devrait avoir la possibilité de continuer de redessiner les contours de l’effectif de Jorge Sampaoli pour le retour de l’OM dans la plus grande compétition européenne la saison prochaine en attente de la décision du Tribunal Arbitral du Sport. Et pour la Ligue des champions, l’Olympique de Marseille devrait pouvoir compter sur un mercato mouvementé alors que Boubacar Kamara a déjà acté son départ pour Aston Villa.

« Il y aura un recrutement »

« Il faut attendre la fin de la saison pour consolider exactement le budget, mais ce qui est sûr, si tout se passe bien au niveau du tribunal arbitral du sport, c'est qu'il y aura un recrutement. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là-dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s'améliorer et de se bonifier avec Sampaoli et avec des joueurs séniors comme Payet. C'est principalement cela qu'il voudra faire. Les demandes de Sampaoli ? Il veut avoir la meilleure équipe et il veut toujours que les dirigeants trouvent les meilleurs moyens possibles pour obtenir des joueurs. On l'a vu cet hiver, personne n'imaginait qu'on recruterait encore. Il y a eu le départ de Jordan Amavi en prêt et deux arrivées. Il y a eu les deux arrivées cet hiver. Donc des idées, Pablo Longoria en a, et David Friio, le directeur technique et toutes ses équipes de recruteurs, travaillent beaucoup pour que l'on puisse avoir de nouveaux joueurs cet été ». a confié Jacques Cardoze, responsable de la communication de l’OM, à France Bleu Provence lundi soir.