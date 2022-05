Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La direction de l'OM annonce la couleur pour le recrutement estival !

Publié le 23 mai 2022 à 20h10 par Dan Marciano

Responsable de la communication à l'OM, Jacques Cardoze a accepté d'évoquer le prochain mercato estival. Le dirigeant s'attend à du mouvement dans le sens des arrivées cet été.

L'OM a atteint son objectif. Deuxième derrière le PSG, le club marseillais disputera la Ligue des champions la saison prochaine. Pour performer sur la scène européenne, l'équipe va devoir se renforcer lors du prochain mercato estival. Très actif durant l'été 2021, Pablo Longoria s'est déjà mis au travail comme l'a annoncé Jacques Cardoze. Responsable de la communication à l'OM, il s'attend à voir plusieurs joueurs débarquer à Marseille.

« Pablo Longoria travaille beaucoup pour que l'on puisse avoir de nouveaux joueurs cet été »

« Il faut attendre la fin de la saison pour consolider exactement le budget, mais ce qui est sûr, si tout se passe bien au niveau du tribunal arbitral du sport, c'est qu'il y aura un recrutement. On se renforcera avec de bons joueurs. Pablo Longoria a toujours été très clair là-dessus : il vise des jeunes joueurs qui sont en capacité de s'améliorer et de se bonifier avec Sampaoli et avec des joueurs séniors comme Payet. C'est principalement cela qu'il voudra faire. Les demandes de Sampaoli ? Il veut avoir la meilleure équipe et il veut toujours que les dirigeants trouvent les meilleurs moyens possibles pour obtenir des joueurs. On l'a vu cet hiver, personne n'imaginait qu'on recruterait encore. Il y a eu le départ de Jordan Amavi en prêt et deux arrivées. Il y a eu les deux arrivées cet hiver. Donc des idées, Pablo Longoria en a, et David Friio, le directeur technique et toutes ses équipes de recruteurs, travaillent beaucoup pour que l'on puisse avoir de nouveaux joueurs cet été » a confié Cardoze dans un entretien accordé à France-Bleu Provence.