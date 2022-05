Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Pablo Longoria a un gros chantier à résoudre cet été !

Publié le 24 mai 2022 à 4h45 par Thibault Morlain

La saison étant désormais terminée, Pablo Longoria peut se concentrer sur le mercato de l’OM. Et le président olympien a déjà un gros chantier.

Excellente nouvelle pour l’OM ! Avec sa deuxième place en Ligue 1, le club phocéen se qualifie directement pour la Ligue des Champions et forcément, cela change beaucoup de choses, notamment d’un point de vue financier. L’OM aura ainsi plus de moyens et donc plus de marge de manoeuvre pour Pablo Longoria. Un point positif pour le président phocéen tant la mission qui l’attend cet été. Alors que Jorge Sampaoli attend des renforts, Longoria va devoir s’activer, surtout en défense centrale.

Quelle défense centrale pour l’OM ?

La saison prochaine, l’OM devrait afficher une défense centrale bien différente de celle qui a terminé cet exercice. Tandis que Boubacar Kamara s’est engagé avec Aston Villa, Duje Caleta-Car devrait lui être vendu, William Saliba serait très loin d’un retour et Alvaro Gonzalez ne reviendra pas. Ne reste donc plus que Luan Peres et Leonardo Balerdi qui a longtemps été blessé cette saison. Mais l’OM peut déjà compter sur un renfort avec l’arrivée de Samuel Gigot qui avait été actée cet hiver. Isaak Touré pourrait lui aussi débarquer du Havre. Le prometteur défenseur ferait actuellement l’objet du forcing de Pablo Longoria, qui reconstruit le secteur défensif de Sampaoli. Et cela pourrait ne pas être terminé…