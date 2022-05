Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’aveu de Kylian Mbappé sur le rôle d’Emmanuel Macron sur sa prolongation !

Publié le 24 mai 2022 à 11h45 par Thomas Bourseau

Après des mois de rumeurs et de déclarations, Kylian Mbappé a finalement snobé le Real Madrid pour prolonger son contrat jusqu’à l’été 2025 au PSG. Une opération dans laquelle le président de la République Emmanuel Macron a bel et bien eu son rôle à jouer d’après le principal intéressé.

Kylian Mbappé a finalement pris la décision d’apposer sa signature sur une prolongation de contrat au PSG, le liant au club de la capitale jusqu’en juin 2025, alors qu’un bail lui tendait les bras au Real Madrid, le club de ses rêves. Afin de justifier sa prolongation au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé a affirmé n’avoir pas terminé le chapitre PSG, où il n’est pas parvenu à s’asseoir sur le toit de l’Europe et à décrocher la plus grande distinction personnelle, à savoir le Ballon d’or. Au cours du processus de prolongation de son contrat, outre la détermination du staff technique et de la direction du PSG, les hautes instances françaises ont ajouté leur grain. Supporter de l’OM, le président de la République Emmanuel Macron est monté au créneau en coulisse afin de persuader Kylian Mbappé de rester au PSG en lui offrant un rôle important pour les Jeux Olympiques de Paris qui se dérouleront en 2024.

« Je n'avais jamais imaginé parler avec cet homme de mon nouveau contrat »

Et les tentatives de persuasion du président Macron n’ont pas été démenties par Kylian Mbappé. À l’occasion d’une interview accordée à The Daily Telegraph , l’attaquant du PSG a confirmé la tendance en avouant n’avoir jamais imaginé dans ses rêves les plus fous qu’il devienne important au point de voir le chef-d’état mettre les pieds dans le plat. « C'est quelque chose de spécial. Je n'avais jamais imaginé parler avec cet homme de mon nouveau contrat. C'est incroyable de parler au président, à toutes ces personnes importantes. À la fin, c'était mon choix. Ils m'ont donné de bons conseils et je ne peux que leur dire merci. Je pense beaucoup à ce que je peux faire, où je peux être. Mais mon choix était de rester, de rester dans mon pays, parce que je suis française. De rester dans le nouveau projet, dans la nouvelle ère, du Paris Saint-Germain et je pense avoir fait un bon choix parce que c'est mon choix ».