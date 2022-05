Mercato - PSG : Kylian Mbappé lâche ses vérités sur l’intérêt de Jürgen Klopp !

Foot - Mercato - PSG

Entraîneur de Liverpool, Jürgen Klopp avait approché le clan Kylian Mbappé en avril 2020 comme le10sport.com vous le révélait. Et à plusieurs reprises, des discussions ont eu lieu entre les deux parties comme l’attaquant du PSG l’a révélé ce lundi à la presse anglaise.

Alors qu’il était destiné à rejoindre le Real Madrid en cas de départ libre de tout contrat du PSG cet été, Kylian Mbappé aurait pu s’engager en faveur d’une tout autre formation à l’intersaison. En effet, le Liverpool de Jürgen Klopp avait ouvert les discussions avec le clan Mbappé comme le10sport.com vous l’avait révélé au printemps 2020. En effet, le coach des Reds s’était à la fois entretenu avec Wilfrid Mbappé, père de l’attaquant du PSG, ainsi qu’avec le joueur quelque temps plus tard. Et nos informations exclusives ont été confirmées par Kylian Mbappé en personne à l’occasion d’une entrevue avec un média anglais ces dernières heures.

Dans la foulée de sa conférence de presse tenue lundi au Parc des princes, Kylian Mbappé s’est entretenu avec The Daily Telegraph pour une interview dans laquelle il a affirmé des contacts entre Liverpool et son entourage. « Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devrez lui demander ! (Rires). C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club ». a confié Kylian Mbappé à The Telegraph . Reste à savoir si à l’avenir, un transfert à Liverpool verra le jour pour Kylian Mbappé.

