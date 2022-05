Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Une promesse faite à Mbappé... avec les Jeux Olympiques 2024 ?

Publié le 24 mai 2022 à 7h15 par La rédaction

Si Kylian Mbappé espère pouvoir participer aux JO 2024, le Paris Saint-Germain serait désormais prêt à laisser partir le Français pour représenter son pays.

Cela n’est plus un secret, Kylian Mbappé apprécie particulièrement les Jeux Olympiques. L’international français était absent à Tokyo car le Paris Saint-Germain l’a empêché d’y aller, une décision qui ne semblait pas lui plaire : « Pour les jeux de Tokyo, j'avais envie d'y participer, c'était un objectif mais on m'a vite coupé l'herbe sous le pied » . Toutefois, alors que la prochaine édition se tiendra à Paris, le joueur de 23 ans espère pouvoir y participer, et aura cette fois-ci l’accord du PSG.

« Il n’y a pas eu de problème lors des négociations »

Dans un entretien accordé au Parisien , à BFM TV et à l’ AFP , Kylian Mbappé a évoqué les JO 2024, auxquels le Paris Saint-Germain l’autorisera à prendre part, à condition qu’il soit sélectionné : « Assuré de disputer les JO 2024 après la prolongation ? Assuré, non. Il faudra être sélectionné. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on a échangé. Le club n’est pas contre. Il est pour. Il n’y a pas eu de problème lors des négociations. »