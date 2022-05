Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Vers un retour en force de Pablo Sarabia au PSG ?

Publié le 24 mai 2022 à 5h00 par Thibault Morlain

Alors que Ruben Amorim serait le favori de Luis Campos pour remplacer Mauricio Pochettino sur le banc du PSG, cela pourrait être une excellente nouvelle pour Pablo Sarabia. Explications.

Après Leonardo, c’est Mauricio Pochettino qui devrait être remercié par le PSG. Cela fait plusieurs semaines que ce départ de l’Argentin est dans l’air et la question est alors de savoir qui le remplacer sur le banc parisien. Plusieurs noms ont circulé, mais on commencerait à y voir plus clair alors que Zinedine Zidane, la priorité du Qatar, ne devrait pas venir. Finalement, Luis Campos, le futur directeur sportif du PSG, aurait jeté son dévolu sur Ruben Amorim, actuellement en poste au Sporting Portugal.

Le duo Amorim-Sarabia réuni au PSG ?

Avec cette possible arrivée de Ruben Amorim au PSG, les cartes vont donc être redistribuées et cela pourrait notamment bénéficier à Pablo Sarabia. Arrivé du FC Séville, l’Espagnol n’a jamais réussi à trouver sa place à Paris. Mais cette saison, au Sporting Portugal, Sarabia a fait forte impression et c’est sous les ordres de Ruben Amorim qu’il a brillé. Ces dernières semaines, ce dernier a d’ailleurs répété son envie de continuer avec son milieu offensif. Cela pourrait finalement se faire, mais loin de Lisbonne. De quoi alors permettre Pablo Sarabia d’enfin réussir au PSG ?