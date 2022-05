Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le grand retour de Nkunku plombé... par le Real Madrid ?

Publié le 24 mai 2022 à 1h45 par La rédaction

Alors que Christopher Nkunku serait depuis plusieurs semaines dans le viseur du Paris Saint-Germain, un autre cador européen s’est positionné pour attirer l’attaquant du RB Leipzig : le Real Madrid.

Toujours en quête de sa première Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain veut frapper très fort cet été lors du mercato. Si Kylian Mbappé a finalement décidé de rester au sein du club de la capitale, les dirigeants parisiens veulent tout de même garnir encore un peu plus leur attaque, et auraient ciblé leur ancien joueur parti au RB Leipzig, Christopher Nkunku. Cependant, un concurrent de taille pourrait bien entrer dans la course pour l’international français !

Le Real sur Nkunku ?

Dans ses colonnes du jour, L’Equipe annonce qu’après avoir échoué à recruter Kylian Mbappé, le Real Madrid aimerait beaucoup le profil de Christopher Nkunku, sous contrat jusqu’en juin 2024 avec Leipzig, et élu meilleur joueur de Bundesliga cette saison. Mais que ce soit pour Paris ou pour les Merengue , l’opération s’annonce compliquée : le club allemand ne compte pas se séparer de son buteur et meilleur joueur de 24 ans. C’est une nouvelle bataille intense qui s’annonce entre le PSG et le Real Madrid sur le marché des transferts !