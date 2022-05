Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette révélation à 35M€ d'Al-Khelaïfi sur la signature de Mbappé !

Publié le 23 mai 2022 à 21h45 par Dan Marciano

Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé que Kylian Mbappé avait signé un nouveau contrat et non une prolongation. Une précision lourde de sens puisque cela aura des conséquences sur les finances du club.

Ces dernières heures, il n'est question que de Kylian Mbappé. Ce lundi, le joueur de 23 ans a fait le tour des médias pour expliquer son choix de recaler le Real Madrid et de prolonger son contrat avec le PSG jusqu'en 2025. « Comme j’ai dit, c’est aussi une reconnaissance envers mon club et mon pays. Je représente aussi mon pays et j’essaye au quotidien de la rendre » a expliqué Mbappé, également sensible aux arguments avancés par le PSG sur la suite du projet sportif.

« On a signé un nouveau joueur, on n’a pas fait une prolongation avec notre joueur »

Questionné sur la signature de Kylian Mbappé, Nasser Al-Khelaïfi a précisé que cette signature était bien un nouveau contrat. Une précision lourde de sens puisque le PSG n'est plus dans l'obligation de verser les 35M€ promis à l'AS Monaco, son ancien club, en cas de prolongation. « Kylian Mbappé était un joueur libre depuis janvier. On a signé un nouveau joueur, on n’a pas fait une prolongation avec notre joueur » a confié le président parisien au micro de Canal + .