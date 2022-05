Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé valide la grande révolution du projet QSI !

Publié le 23 mai 2022 à 21h15 par Dan Marciano

Kylian Mbappé fait le tour des médias. Le joueur, qui a prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2025, est revenu sur les changements attendus à Paris dans les prochaines semaines.

Personne n'y croyait il y a quelques semaines. Comme annoncé par le 10Sport.com, le PSG grapillait des points dans ce dossier, mais il était difficile d'imaginer Kylian Mbappé refuser le Real Madrid après avoir donné son accord à Florentino Perez. Finalement, le joueur de 23 ans a bien pris la décision de prolonger son contrat de trois saisons, jusqu'en 2025. Pour relancer le projet parisien et le convaincre de rester, les dirigeants qataris lui ont promis de procéder à plusieurs modifications dans la structure. Dans les prochains jours, les départs de Mauricio Pochettino et de Leonardo devraient être officialisés, et le prochain mercato estival sera l'occasion pour le PSG de se renforcer.

« Aujourd’hui le projet du PSG est réel »