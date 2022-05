Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Mbappé fait une demande XXL au Qatar pour le départ de Neymar !

Publié le 24 mai 2022 à 13h15 par Bernard Colas

Tout juste prolongé par le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé pourrait jouer un rôle majeur dans la reconstruction du club durant l’été. Alors qu’il serait impliqué dans le départ de Leonardo, l’attaquant français pourrait en faire de même avec Neymar.

La révolution du PSG est lancée ! Quelques heures après avoir acté la prolongation de Kylian Mbappé, le club a signifié à Leonardo qu’il ne serait plus en poste la saison prochaine, et Luis Campos est désormais pressenti pour devenir le nouveau directeur sportif du PSG. Mauricio Pochettino devrait lui aussi plier bagage, tout comme certains joueurs de l’effectif. Des changements dans lesquels Kylian Mbappé pourrait avoir son importance contrairement à ce qu’il a expliqué ce lundi en conférence de presse. Le Bondynois souhaitait avoir des garanties sportives solides pour renouveler son bail, obligeant le PSG à passer à l’action rapidement.

Le PSG aurait promis à Mbappé qu’il tenterait de vendre Neymar

Et en Espagne, on assure déjà que la prolongation de Kylian Mbappé pourrait être à l’origine d’un premier coup de tonnerre dans l’effectif. Selon OK Diario , le Bondynois aurait fait savoir à la direction du PSG qu’il voyait d’un bon œil le départ de Neymar. Mbappé souhaiterait que le PSG retrouve davantage ses racines françaises, avec la volonté de réduire l’importance du clan sud-américain dans le vestiaire, et estimerait que la star brésilienne est sur le déclin après cinq saisons irrégulières dans la capitale. Une demande validée par le PSG, de quoi justifier peut-être dernières rumeurs autour de l’avenir incertain de Neymar.