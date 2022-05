Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Kylian Mbappé prévient Karim Benzema !

Publié le 24 mai 2022 à 11h15 par Arthur Montagne

Après de longs mois d'attente, Kylian Mbappé a fini par prolonger son contrat au PSG jusqu'en juin 2025. Une nouvelle qui ne manque évidemment pas de faire parler, surtout du côté du Real Madrid où sa relation avec Karim Benzema pourrait se dégrader.

Le choix de Kylian Mbappé n'est pas passé inaperçu dans le vestiaire du Real Madrid. Et pour cause, alors que tout laisser à penser qu'il signerait au sein du club merengue, l'attaquant français a finalement prolongé au PSG et ne formera pas un duo détonnant avec Karim Benzema. Du moins en club. Et visiblement, l'ancien Lyonnais n'a pas vraiment apprécié puisqu'il a publié une photo qui en dit long en story Instagram . En effet, le Madrilène a posté un cliché sur lequel on voit le rappeur Tupac avec en arrière plan l'un de ses amis... qui a fini par le trahir. Le message est clair, mais Kylian Mbappé compte bien expliquer son choix à Karim Benzema.

«J'expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG»

« J'ai vu plusieurs joueurs du Real Madrid poster des choses. Ces choses sont comme ça, je n'ai rien à dire. Bien sûr, quand j'irai en équipe de France, j'expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG, car nous avons une bonne relation », confie l'attaquant du PSG dans une interview accordée à MARCA .