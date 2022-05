Mercato - PSG : Sans Leonardo, le Qatar peut dire adieu à cet énorme transfert !

Foot - Mercato - PSG

Dans le viseur du PSG en vue d'un transfert, l’attaquant de Liverpool Sadio Mané s’éloigne progressivement du club de la capitale. Notamment après le départ de Leonardo qui sera remplacé par Luis Campos à la direction sportive.

Malgré la prolongation de contrat de Kylian Mbappé pour trois années supplémentaires, le PSG ne compte pas s’arrêter là sur le marché des transferts. Afin de renforcer son secteur offensif, le club de la capitale est intéressé par l’attaquant de Liverpool Sadio Mané, en fin de contrat en juin 2023 et qui n’a pas prolongé. Mais mauvaise nouvelle pour le PSG, un concurrent de taille est en train de prendre les devants dans le dossier !

D’après les informations de Florian Plettenberg pour Sky Sport , le PSG, par l’intermédiaire de Leonardo, a bien pris contact avec Sadio Mané. Problème : comme le Brésilien a été démis de ses fonctions de directeur sportif à Paris, les négociations sont à l’arrêt entre les deux parties. De plus, le club français ayant consenti d’énormes efforts financiers pour conserver Mbappé, le Bayern Munich a ainsi pu prendre l’avantage dans les discussions avec l’international sénégalais de 30 ans. Affaire à suivre !

Update #Mané: The interest of #PSG was real but Leonardo has led the talks. Because he has to go, the talks with his management rest. The financial package for Mbappés signing was enormous. All this favours the talks with FC Bayern. @SkySportDE #TransferUpdate 🟨 https://t.co/DYKYEcp9Mj