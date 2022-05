Mercato : Arsenal pousse pour Youri Tielemans !

Foot - Mercato

Malgré la concurrence sur ce dossier, Arsenal est très intéressé par le milieu de terrain de Leicester Youri Tielemans, annoncé sur le départ.

Trois ans après son arrivée en provenance de l’AS Monaco, Youri Tielemans n’a jamais été aussi proche de quitter Leicester. Sous contrat jusqu’en juin 2023 avec les Foxes , l’international belge attise les convoitises. Selon Fabrizio Romano , Arsenal, qui souhaite renforcer son entrejeu, a fait part de son intérêt pour le milieu de terrain de 25 ans. Les Gunners ont même entamé des négociations pour explorer cette piste. Toujours selon le spécialiste mercato, deux autres clubs, dont l’identité n’a pas filtré, sont également sur le coup, et tout reste ouvert concernant l’avenir de Tielemans. Cette saison, l'ancien pensionnaire d'Anderlecht a disputé cinquante matchs toutes compétitions confondues.

