Mercato - PSG : Kylian Mbappé a dû porter un lourd secret !

Publié le 24 mai 2022 à 12h30 par Thomas Bourseau

Alors qu’il a été question d’un départ de Kylian Mbappé pour le Real Madrid cet été, le champion du monde a prolongé son contrat au PSG. Et afin de laisser le suspense allait jusqu’à son terme, le comité de direction du Paris Saint-Germain aurait obligé Mbappé à garder le secret de sa décision finale d’après les propos du principal intéressé.

Kylian Mbappé a tenu le monde du football en haleine. Que ce soit le FC Barcelone, Liverpool et surtout le Real Madrid, tous ont été liés à une éventuelle arrivée du champion du monde tricolore à l’intersaison, moment où son contrat arrivait à expiration au PSG. D’ailleurs, Kylian Mbappé n’a pas caché un intérêt et des discussions avec le Liverpool de Jürgen Klopp, une information révélée par le10sport.com le 25 avril 2020, à l’occasion d’une interview pour The Daily Telegraph ce lundi. « Nous avons un peu parlé, mais pas trop. On a parlé un peu. J'ai parlé à Liverpool parce que c'est le club préféré de ma mère, ma mère adore Liverpool. Je ne sais pas pourquoi, vous devrez lui demander ! (Rires). C'est un bon club et nous les avons rencontrés il y a cinq ans. Quand j'étais à Monaco, je les ai rencontrés. C'est un grand club ». Mais finalement, le bras de fer décisif s’est joué entre le PSG, pour une prolongation de contrat, et le Real Madrid. Sa mère Fayra Lamari affirmait vendredi dernier qu’un accord contractuel avait été trouvé avec les deux équipes et que la décision finale revenait à l’attaquant du PSG qui a éventuellement fait le choix de prolonger son contrat jusqu’en juin 2025, au grand dam du Real Madrid et de la presse espagnol qui n’a pas caché son énorme déception en s’en prenant à l’intégrité de Kylian Mbappé, en atteste la déclaration incendiaire de Tomas Roncero, journaliste d’ AS.

Le président Macron n’a pas influencé la décision de Mbappé

Néanmoins, le champion du monde a pris sa décision, qu’il n’a cessé de justifier depuis, dans laquelle plusieurs parties ont pris part, à l’instar de l’État avec le président Emmanuel Macron. Que ce soit pour The Daily Telegraph ou pour Marca , Kylian Mbappé a fait part du rôle d’Emmanuel Macron dans sa prolongation de contrat. Pour le quotidien madrilène, l’attaquant du PSG a également parlé de la durée du feuilleton qu’a été sa prolongation de contrat avec un énorme rebondissement à la toute fin alors qu’il semblait être destiné à arborer la tunique du Real Madrid dans le nouveau Santiago Bernabeu. « C'est quelque chose de spécial. Je n'aurais jamais imaginé parler à quelqu'un comme ça juste à cause de mon nouveau contrat. C'était incroyable de lui parler et de parler à toutes ces personnes importantes, mais au final, c'était ma décision et ils m'ont donné de bons conseils, je ne peux que dire de bonnes choses..... Mais c'est ma décision. J'ai beaucoup pensé à ce que je pourrais faire et à ce que je pourrais être. Mon choix était de rester dans mon pays parce que je suis français et de faire partie du nouveau projet, de la nouvelle ère au PSG. Je pense que c'est une bonne décision parce que c'est ma décision ».

Mbappé contraint par le PSG de garder le secret pour sa décision ?

Et cette énorme décision, Kylian Mbappé a été dans l’obligation de la garder confidentielle. C’est en effet l’information communiquée par Mbappé à l’occasion de son interview pour The Daily Telegraph . Pour le journaliste Jason Burt, Mbappé a affirmé que le comité de direction l'aurait obligé à garder sa décision secrète auprès même de ses plus proches coéquipiers en milieu de semaine dernière, moment où Kylian Mbappé avait donné sa parole au PSG pour sa prolongation de contrat. Néanmoins, Mbappé a avoué que le vestiaire a dû suspecter quelque chose au niveau de son changement d’attitude en fin de semaine dernière. En outre, aucun conseil n’a été demandé par Kylian Mbappé à Lionel Messi et Neymar comme il l’a fait savoir à The Telegraph. Et ce choix a été justifié par Kylian Mbappé par son statut d’agent libre qui a changé la donne contrairement à sa volonté de quitter le PSG la saison dernière. « Tout le monde sait que je voulais partir au Real Madrid l'année dernière et je pense que c'était un bon choix de partir l'année dernière. Mais maintenant, c'est différent parce que j'étais un agent libre. J'étais un agent libre et c'était important de rendre à mon pays. Si j'étais parti, je serais parti en tant que grand joueur, mais il y a une part sentimentale. Je ne pense pas que mon chapitre soit clos. Les choses n'étaient pas terminées pour moi au PSG ». a confié Mbappé à The Telegraph avant d’affirmer qu’il sera lié à vie au PSG et à la ville de Paris où il compte s’installer après sa carrière de joueur. « Je suis français et je sais que je suis important dans le pays et quand vous êtes important, vous devez penser non seulement au football mais aussi à votre vie. Je serai en France après ma carrière. Je partirai d'ici [PSG], je serai avec ma famille, mes amis. La seule chose que je peux dire est merci à tous les fans du Real Madrid et au club parce qu'ils m'ont donné tout l'amour. C'est incroyable parce que je n'y suis resté qu'une semaine quand j'avais 14 ans [pour m'entraîner]. Je leur ai dit bonne chance pour la [finale] de la Ligue des champions ».