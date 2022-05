Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Après Mbappé, Al-Khelaïfi va boucler un autre dossier prioritaire !

Publié le 24 mai 2022 à 12h45 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2024, Marquinhos ne cesse de clamer sa volonté de rester au PSG. Et cela tombe bien puisque malgré les changements en interne, les discussions avanceraient de manière positive pour une prolongation du Brésilien.

Arrivé en 2013 au PSG, Marquinhos n'a cessé de grandir en même temps que le projet QSI à Paris. Au point d'en devenir l'un des emblèmes puisqu'il a pris la succession de Thiago Silva pour devenir capitaine du PSG. Par conséquent, Marquinhos ne continue d'afficher sa volonté de rester encore longtemps au sein du club de la capitale. « Ma volonté aujourd’hui, c’est de rester. On sait comment ça se passe, tant que tu es performant et que tu joues bien… Aujourd’hui, je ne pense pas à partir, et si je peux faire toute ma vie ici à Paris, ça m’ira très bien et je serai très heureux », assurait-il encore récemment au micro du Canal Football Club .

Marquinhos bien parti pour prolonger ?

Et cela tombe bien puisque selon les informations d' UOL Esporte , les négociations avancent de façon positive entre Marquinhos et la direction du PSG au sujet d'une prolongation de contrat. Le Brésilien pourrait parapher un nouveau bail jusqu'en 2027, date à laquelle il aura 33 ans. Cela pourrait donc confirmer que l'ancien défenseur de l'AS Roma terminera sa carrière au PSG. Néanmoins, avant de donner son accord définitif, il attend de voir ce que donneront les changements en interne avec notamment le remplacement de Leonardo par Luis Campos à la direction sportive et l'incertitude qui règne autour de Mauricio Pochettino. Cela ne devrait toutefois pas compromettre la prolongation de Marquinhos qui aimerait signer son nouveau contrat avant le début de la prochaine saison.