Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar prend une décision colossale pour Neymar !

Publié le 24 mai 2022 à 12h15 par Bernard Colas

Alors que Kylian Mbappé a pris une importance colossale au sein du projet QSI, le PSG souhaiterait plus que jamais se séparer de Neymar. Une tâche qui ne sera pas facile à remplir.

Le PSG s’apprête à connaître de grands changements durant l’été. Leonardo a déjà été informé qu’il ne serait plus le directeur sportif la saison prochaine et la nomination de Luis Campos est désormais attendue. La première tâche du Portugais sera de trouver le successeur de Mauricio Pochettino, dont le départ semble acté. Dans l’effectif, cela va également bougé puisque plusieurs joueurs sont poussés vers la sortie, et la situation de Neymar sera à surveiller de près, alors que le Brésilien sort d’une nouvelle saison irrégulière.

Le PSG aurait tranché pour Neymar

Longtemps considéré comme intransférable, Neymar a vu son statut évoluer au fil des mois. Désormais, le PSG ne ferme plus la porte à un départ de star brésilienne, et celle-ci serait même poussée vers la sortie à en croire Daniel Riolo. « Le PSG fait tout pour le sortir », a confié ce lundi le journaliste dans l’ After Foot sur RMC . Pour autant, le club devrait avoir du mal à trouver preneur, puisque les pistes se font rares pour Neymar. « Le PSG ne trouve personne. Personne n’en veut . »