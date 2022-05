Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le transfert de Neymar tombe déjà à l’eau !

Publié le 24 mai 2022 à 5h45 par Thomas Bourseau

Bien qu’il ait été question d’un potentiel retour de Neymar au FC Barcelone, le club culé n’aurait pas l’intention de mener à bien une telle opération qui serait hors de portée d’un bon nombre de clubs.

Seulement une année après la prolongation de contrat de Neymar, liant le Brésilien au club parisien jusqu’en juin 2025, il se pourrait que dans les hautes instances du PSG, on songe déjà à un départ de Neymar. Certes, le10sport.com vous affirmait en mars dernier qu’un transfert de Neymar n’était pas d’actualité dans l’esprit des décideurs du Paris Saint-Germain. Néanmoins, beaucoup de choses ont depuis changé au PSG et notamment la prolongation de contrat de Kylian Mbappé. Le Parisien a annoncé ces dernières heures que le PSG prendrait en considération un départ ne serait plus exclu.

Le Barça hors course pour Neymar, le Parisien hors marché ?

Pour autant, faudrait-il s’attendre à un retour de Neymar au FC Barcelone, club qu’il a connu entre 2013 et 2017 ? Pas vraiment. À en croire SPORT , le Barça n’aurait nullement l’intention d’acter le retour de Neymar alors que le transfert de Robert Lewandowski occupe les pensées des dirigeants du Barça . En outre, la question financière serait trop délicate en l’état actuel des choses pour le FC Barcelone comme Xavi Hernandez l’a souligné. Et ce problème devrait être rencontré par d’autres clubs potentiellement intéressés au vu de la valeur marchande de Neymar et de son salaire XXL au PSG…